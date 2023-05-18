Возраст не жалеет никого! Как изменились звезды Playboy из 90-х, которые сводили с ума миллионы мужчин. Фото тогда и сейчас

Журнал Playboy на протяжении многих десятилетий был одним из самых популярных и авторитетных во всем мире, а потому его смело можно назвать культовым. На его обложках появлялись мировые звезды, которые не стеснялись демонстрировать свою сексуальность перед камерой. Знаменитые женщины, которых можно было увидеть на страницах глянца в 90-х годах прошлого столетия, становились самыми желанными, а некоторые из них не утратили свой шарм даже 30 лет спустя.

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OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменились красотки, которые появлялись на обложке культового журнала в 90-х. Их пикантные фото сводили с ума миллионы мужчин по всему миру.

Шэрон Стоун

Обложка Playboy в свое время помогла Шэрон Стоун стать суперзвездой. Безусловно, достичь высот в карьере актрисе удалось благодаря своему таланту и упорному труду, но сексуальная фотосессия для журнала укрепила успех знаменитости. В фильмографии Стоун сотни успешных кинопроектов: "Основной инстинкт", "Щепка", "Перекресток", "Казино", за который она, кстати, была номинирована на "Оскар", и многие другие. 65-летняя актриса остается одной из самых известных в Голливуде по сей день.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор стала звездой кино, когда ей было всего три года. Она продолжила сниматься и в подростковом возрасте. Как часто это бывает, с ошеломительным успехом, славой и гонорарами пришли также проблемы с алкоголем, наркотиками и законом. Однако Бэрримор удалось вовремя задействовать силу воли и победить зависимость. "Ангелы Чарли", "50 первых поцелуев", "Певец на свадьбе", "Серые сады" – далеко не полный перечень популярных фильмов, которые закрепили за Бэрримор статус суперзвезды. Однако важную роль в этом отыграла и обложка для Playboy, на которой актриса появилась в 1995-м.

Мими Роджерс

Фильм "Тот, кто меня бережёт" 1987 года приносит Мими Роджерс настоящую славу. В том же году актриса выходит замуж за Тома Круза, что еще больше делает ее популярной. На обложке Playboy звезда появилась в 1993 году, после чего получила роли в "Неприятности с обезьянкой" и "Киллер". Сейчас 67-летняя Роджерс снимается заметно реже.

Шерилин Фенн

В 1989 году на экраны вышел первый сезон культового сериала "Твин Пикс" и он моментально превратил Шерилин Фенн в мировую знаменитость. За съемки в нем актриса получила номинации "Эмми" и "Золотой глобус". В 1990-м Фенн появилась на обложке Playboy, вызвав еще больший восторг у мужской аудитории. После этого звезда активно снималась, но уже во второй половине 90-х годов ее карьера пошла на спад. Сейчас знаменитость практически не появляется на экранах.

Эрика Элениак

Сериал "Спасатели Малибу" славился пышногрудыми красавицами. Одной из них была Эрика Элениак, которая снималась в культовом проекте в с 1989-го по 1992 года. В этот же период актриса два раза появилась на обложке Playboy, что укрепило ее статус секс-иконы. Однако уже в начале нулевых Элениак стала сниматься намного реже, а сейчас о ней и вовсе все забыли.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились и с чем связали свою жизнь голливудские актеры, которые 20 лет назад сводили с ума девушек со всего мира. В нашу подборку попали Том Круз, Джон Траволта, Джейсон Пристли, Антонио Бандерас и другие.

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