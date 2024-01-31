Воспитывает сына и до сих пор не назвала Россию врагом: куда исчезла Вика Смеюха из 'НеАнгелов', которую еще недавно якобы видели в Москве

Экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха уже полтора года не выходит на связь с подписчиками, что тревожит и возмущает некоторых ее фанатов. В том, что со звездой все хорошо, сомнений нет, ведь в публичном пространстве о ней иногда вспоминают, однако игнорирование войны в течение 15 месяцев перед 265-тысячной аудиторией в Instagram кажется украинцам странным.

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Блогер Богдан Беспалов и ведущий Слава Демин убеждают, что Смеюха покинула Украину, остановилась в Италии, нашла любовь и даже родила. Сама артистка не комментирует личную жизнь. OBOZ.UA решил вспомнить, что известно о звезде.

Смеюха родом из Харькова, и при обстреле в первые дни полномасштабного вторжения пострадала ее семья и их имущество. Сама артистка молчала, из-за чего ее начали критиковали коллеги. После нескольких обвинений певица вышла на связь, заявила, что находится в Киеве и не хочет геноцида и войны. Слова "Россия" или "русские оккупанты" в ее посте не было, как и во всех последующих.

"Я молчу, не потому что я нейтральная, правая, левая или какая-то еще! Мне тоже больно. Мне сейчас просто нужно прийти в себя. Моя семья пострадала! Снаряд попал в квартиру, где находились мой отец и мать. Богом отвело. Я в столице. Я не убежала. Я не делаю прямых эфиров с моим заплаканным лицом на весь экран", – объясняла певица.

На Пасху Смеюха уже обратилась к подписчикам на родном языке, вспомнила "ужасы" и напомнила, что она дома. Последующие посты были посвящены Дню Независимости, вышиванке, христианским праздникам и победам украинцев на мировой арене.

Анализируя посты исполнительницы, можно заметить, что они нацелены на восхваление украинской культуры, защитников и языка, однако эти вдохновляющие обращения не омрачали ужасы войны или последствия обстрелов. В середине 2022 года артистка перестала напоминать о себе и войне.

Хотя в Instagram она продолжает комментировать посты своих знакомых, а значит, имеет доступ к странице.

Как рассказал Богдан Беспалов, за это время Смеюха успела переехать в Италию и родить сына. Это первый ребенок исполнительницы, но о возможном пополнении в семье она не рассказала. На то, что украинка не дома, указывает и местонахождение ее аккаунта.

В 2023 году к певице обратился Слава Демин с просьбой прокомментировать слухи о посещении Москвы. Там звезду якобы видели на закрытой вечеринке в разгар полномасштабной войны.

Впрочем, Смеюха назвала это "бессмысленным фальшем" и "грязным пиаром". Войну она охарактеризовала "сложным временем для страны".

Следует вспомнить также, что ее последний пост с поздравлениями в адрес защитников обернулся скандалом. Все из-за топа, в котором артистка фотографировалась. В сети его сравнили с окраской формы российских оккупантов.

Ранее OBOZ.UA писал, что на фоне военных действий в Украине долго конфликтовавшие солистки "НеАнгелов" решили помириться. Первый шаг к этому сделала Слава Каминская, тоже уже давно не живущая в Украине.

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