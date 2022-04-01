Козловский поссорился с Викторией Смеюхой из-за войны: написал комментарий, а она обиделась

Украинский исполнитель Виталий Козловский, волонтерящий в Киеве, поссорился со своей коллегой-певицей Викторией Смиюхой из-за ее молчаливой позиции относительно войны в Украине. Артист рассказал, что звезда, вероятно, обиделась на него за комментария в социальной сети.

По словам Козловского, он негативно комментировал посты украинских знаменитостей, которые не доносили правду до своей российской аудитории. Такое заявление прозвучало в интервью "ЖВЛ" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Певец, довольно близко общавшийся с харьковчанкой, объявил, что не воспринимает "нейтральную" позицию после нападения России на Украину. Поэтому он оборвал связи со Смеюхой после неодобрительного комментария.

Видео дня

"Я с ней не держу связь, потому что быть посередине нельзя. Надо высказать свою позицию. И о своем недовольстве я мог написать в комментариях. Некоторые обижались. Среди обиженных, насколько мне известно, была и Вика", – говорится в комментарии.

По мнению певца, у каждого из украинских звезд есть часть российских слушателей, до которых сейчас необходимо "на пальцах" доносить правдивую информацию.

Отметим, что в своем Instagram Смеюха заявила, что "за Украину и против войны", не указав настоящего агрессора. Своим коллегам она пожелала направить агрессию против врага и не указывать ей, когда говорить.

Также артист признался, что прекратил общение и со своими друзьями-россиянами, по его мнению, ставшими жертвами пропаганды.

В частности, Козловский рассказал, что бывшие товарищи присылали ему известную трагическую фотографию из Ирпеня, где зафиксировали украинцев под обстрелами оккупантов.

"Я 10 дней себя сдерживал, чтобы их не послать и не проклясть. Но, в конце концов, так случилось. Они мне присылали фото из Ирпеня и писали: "Вот смотри, это ваши "нацики" осаждают мирный народ", – вспомнил артист .

Как сообщал OBOZREVATEL, потеряв друга в лице Виталия Козловского, Смеюха помирилась с коллегой по "НеАнгелам" Славой Каминской. На фоне войны ранее публично ссорившиеся звезды закончили скандал на хорошей ноте.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!