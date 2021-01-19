'Вопли Видоплясова' в новом клипе прыгнули голышом в прорубь. Видео

Во вторник, 19 января, украинская группа "Вопли Видоплясова" презентовала новый сингл под названием "Лазня". Также на эту песню команда выпустила клип, в котором закрывает тему рождественско-новогодних праздников.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале. Так, в нем приняли участие участники группы и их друзья-рокеры (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Как отметил солист группы Олег Скрипка, баня – это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни.

В клипе "Лазня" рокеры показали настоящий мастер-класс празднования Крещения: они парились, пели, танцевали, а также голышом прыгнули в прорубь.

Кроме того, в ролике появились такие известные музыканты как Роман Бахарев из "BAHROMA" и Иван Леньо из "KOZAK SYSTEM".

Напомним, "Вопли Видоплясова" – украинская рок-группа, созданная в 1986 году. Лидер – вокалист Олег Скрипка. Группа является основателем украинского рок-н-ролла и этно-рока. Именно они первыми стали петь на украинском в стиле рок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Вопли Видоплясова" презентовала новый сингл, в котором превратили популярную колядку в хард-рок песню.