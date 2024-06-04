'Волк в овечьей шкуре'. На концерте Ирины Федишин произошел инцидент с россиянином: просить прощения у Украины он отказался

Украинская певица Ирина Федишин рассказала об инциденте с участием россиянина, произошедшего на концерте звезды в Миннеаполисе, США. Во время выступления украинки на сцену вышел мужчина, гордо заявив, что он "русский".

Возмущением исполнительница поделилась на своей Instagram-странице. Она отметила, что впервые столкнулась с подобным.

На заявление россиянина Федишин ответила: "Наверное, хотите извиниться за свою страну? За то, что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей?" Впрочем мужчина возразил, мол, ему не за что извиняться, ведь он "просто полюбил украиночку".

По словам артистки, гражданин РФ выпил лишнего и решил показать свою истину суть. Певица заметила, что на протяжении концерта он сидел в зале и делал вид, что поддерживает Украину. "Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре", – говорится в посте. Федишин считает, что цель таких личностей – провоцировать и рассорить украинцев, ослабляя единство народа.

"Поэтому, друзья, будем умными, держимся вместе. При всех моментах, не позволяем ссорить нас, потому что сейчас самое важное – это наша победа и все усилия будем направлять только туда! Помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, сплачиваемся, будем крепким единым кулаком!" – призвала знаменитость.

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