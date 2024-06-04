Газманов в песне о 'русском мире' пригрозил 'обидчикам' народов СССР и напомнил речь Путина. Видео

Российский эстрадный певец Олег Газманов опозорился новой насмешкой над музыкой, которую в РФ привыкли называть "патриотическими песнями". Z-артист написал незамысловатый трек, в котором угрожает иностранцам "русским миром".

Одноименную композицию он исполнил на одном из пропагандистских концертов. Ее сравнили с речью так называемого "президента" России Владимира Путина.

"Я – русский, я – татарин, я – чеченец, я – башкир.

Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир.

Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши –

все те, кто здесь родился, и кто в семью вошли", – говорится в одном из куплетов.

В сети провели параллель с речью российского вождя, где он называл себя "чеченцем, дагестанцем, евреем" и тому подобное, сгребая все народы в одно.

Газманов в своем смехотворном треке пытается угрожать миру. Мол, распад СССР в 1991 году не "освободил" бывших членов Союза от "опеки" РФ.

"Своих мы не бросаем, не оставим за бугром.

Кто наших обижает – пожалеет он потом.

Кто памятники рушил и могилы ворошил?

услышат, как, броней сверкая, входит русский мир", – зачитал Газманов.

Вся эта вакханалия сопровождалась радостными криками из зала, для которого путинист, нарядившись в футболку и брюки цвета оливы, исполнял свой непопулярный репертуар.

Ранее OBOZ.UA писал, что названный сын одного из самых преданных кремлевских шутов Олега Газманова отрекся от отца из-за санкций. К слову, он в России не живет.

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