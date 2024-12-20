'Волчицы уже не те'. DISCOMAN, которого называют клоном Винника, – о его обидах, секретах Данилко и лжи коллег

Загадочный украинский артист DISCOMAN не называет своего имени и не раскрывает лицо. Его часто называют клоном или двойником Олега Винника, потому что появляется в клипах и на сцене в образах, очень похожих на стиль "короля волчиц".

Видео дня

OBOZ.UA пообщался с исполнителем за кулисами премии "Музыкальная платформа", которая недавно состоялась в Киеве. DISCOMAN рассказал нам, правда ли, что за его образом скрывается известный украинский артист, и признался, какие сообщения получает от фанаток Винника. Певец также объяснил, почему, по его мнению, так стремительно угасает популярность недавнего кумира миллионов украинских женщин.

– Как вы думаете, почему у Винника отменили концерт в Польше?

– Я скажу так, если бы туда приехал DISCOMAN, то было бы круто. А Олег Анатольевич… Ну, может, на самом деле "волчицы" уже не те. Или есть другие артисты, которых эти "волчицы" полюбили. Но я искренне желаю Олегу Виннику только счастья, вдохновения и возможности вернуть зрительскую любовь.

– Вы считаете, это возможно?

– Думаю, что нет. Но желаю ему этого. Просто нужно быть со своими поклонниками, нужно быть здесь. И не нужно ничего бояться. А если ты находишься там, то очень тяжело держать настроение своей аудитории и позитив, который нужен твоим зрителям. Хотя за границей действительно сейчас много поклонниц, которые могли бы сходить на его концерт. Тем более почти за три года было объявлено первое выступление. Но не произошло так, как предполагалось. Не знаю почему. Возможно, у людей уже нет столько денег, чтобы тратиться на концерты Винника. Хотя раньше, когда шутили между собой коллеги, последние банки с вареньем выносили из погребов, чтобы купить билеты на Олега Анатольевича. Но что поделаешь… Мой совет зрителям: ходите на украинских артистов, находящихся здесь, в Украине. Они большие молодцы.

– А сколько у вас концертов в месяц бывает?

– На самом деле не так много. Три-четыре. Мы постепенно наращиваем программу. Кроме того, все не так легко организовать, потому что творчество DISCOMAN – это музыка, когда артист не может выйти один на сцену, со мной большой балет, а это немалые затраты. Скажу откровенно, еще ни один наш концерт не прошел в плюс. Потому что все средства мы тратим на то, чтобы привезти людям шоу хорошего уровня. Здесь речь не о заработке. Наша цель сейчас – поднимать дух украинцам, заботиться об их ментальном здоровье. Такую видим для себя миссию.

– DISCOMAN на сцене уже не первый год, но мы до сих пор не знаем вашего имени. Поговаривают, что за очками, париком и ярким сценическим образом скрывается известный украинский шоумен Геннадий Витер. Это правда?

– Давайте я скажу вам об этом так: DISCOMAN – это личность немного сумбурная. Может позволить себе нести все что угодно. Поэтому, пользуясь этой возможностью, хочу заявить: я первый артист, который может прямо сказать, что спит со своим продюсером. Вот и думайте, как это так (смеется). И кто там продюсер.

– Есть ли у вас приглашения на новогодние корпоративы?

– Декабрьские праздничные выступления у нас уже были, но новогоднюю ночь DISCOMAN проведет с семьей. Это очень важно в такое бурное время. Здесь снова не о деньгах, а об отношениях, которые нужно всячески оберегать и укреплять, потому что это именно то, что сейчас нас, украинцев, держит на плаву. Когда мы жили в мирной стране до 2014 года, конечно, больше думали о заработке. Чего душой кривить, иногда даже считали, что праздники – это время, когда можно больше заработать. Сейчас другие приоритеты, произошла переоценка ценностей. Думаю, не только у артистов, а у всех украинцев. Очень важно максимально вкладываться в свою семью и быть с ней.

Есть ли у меня семья? Знаете, каким секретом со мной поделился Андрей Данилко в свое время? Чем чаще ты будешь вызывать непонятность у людей и параллельно дарить им позитивный настрой, тем больше гарантий, что у тебя все будет хорошо. Были ли мысли открыть свое лицо? Меня постоянно об этом спрашивают. Но смотрите: как-то недавно я публично заявил, что если соберу Дворец спорта, то готов выйти на сцену голышом. И мои поклонники начали: "Дискамуся, не надо этого делать! Ну зачем?" Тогда DISCOMAN решил сделать опрос среди своих зрителей: "Вы хотите, чтобы я вам показал лицо?" Результат такой: 10% людей сказали "да", а 90% сообщили, что им не важно, кто скрывается за сценическим образом. Мол, важнее настроение и музыка, которую мы делаем.

И я очень горжусь своими фанами. Радуюсь, что их много. И что это разная аудитория. Мы исследовали: во-первых, это и женщины, и мужчины, во-вторых, их возраст очень разный – от 17 до самой горы. Радуюсь, что мы можем передать настроение через свою музыку, через этот образ. Говорят, что он похож на Олега Винника. Знаете, я сегодня, например, даже больше похож на Светлану Лободу, потому что такая у меня прическа сейчас (смеется). И почему Олег Винник, а не Лери Винн, помните был такой певец?

– Но все же, когда вас сравнивают с Винником, что чувствуете?

– На самом деле мне все равно. Я думаю, что это больше его оскорбляет. Но повторяю, DISCOMAN – это образ. Ни больше, ни меньше. Мы не делаем музыку, которую делал или делает Олег Винник. Это совершенно другое направление творчества. DISCOMAN не копирует голос Винника, даже поведение на сцене у этого артиста совсем другое.

– "Волчицы" Винника тоже такого мнения?

– Знаете, было время, когда фанатки Олега Анатольевича довольно часто писали мне личные сообщения в соцсетях. Даже с угрозами, но я на это не обращаю внимания. Всегда отвечаю, что искренне желаю им любви и мира. Мое мнение: никогда настоящая украинская женщина не будет оскорблять другого человека. Интересно также то, что многие поклонницы Олега Винника сейчас являются поклонницами DISCOMAN.

Когда этот артист зазвучит в полную силу? Сейчас DISCOMAN не убыточный исполнитель, но и прибыли пока нет такой, какой хотели бы. Выходим фактически в ноль, учитывая немалые затраты. Давайте увидим, что будет, когда закончится война и наш зритель сможет финансово позволить себе ходить на шоу. Вот тогда можно будет говорить о каких-то коммерческих моментах. Сейчас нужно, чтобы шоу-бизнес выдержал огромные вызовы, связанные с войной, и развивался дальше.

Чтобы мы собирали тысячные залы, ведь пока катаемся по концертным площадкам на 500-700 мест. Я говорю правду, не приукрашиваю, как некоторые мои коллеги, заявляющие, что где-то в Европе или Америке собирают стадионы. Ну смешно, согласитесь, это же ложь. Некоторые честно говорят: мы работаем и по ресторанам. И я за такую правду, за смелость уважаю таких исполнителей.

Сейчас зритель, как и сами артисты, находится в непростом финансовом положении. Мы должны идти навстречу друг другу. Поэтому работаем и в больших городах, где показываем масштабное шоу, но ездим и по небольшим, где концерт может посетить немного людей, потому что столько вмещает их заведение культуры. Более того, сейчас мы готовим большую программу, которую будем выполнять бесплатно на свадьбах военных. Такие задумали концерты, и это будет наш небольшой вклад в победу Украины.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с певицей Камалией – о том, с кем будет встречать Новый год, втором шансе своего брака и тайных соглашениях во время развода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!