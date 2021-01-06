Вокруг судейства Винника в шоу 'Голос країни' возник скандал в сети

В сети разгорелся скандал из-за того, что новым судьей шоу "Голос країни" стал украинский певец Олег Винник. Так, многие поклонники отказываются смотреть проект именно по этой причине.

На официальной странице в Instagram вокального шоу опубликовали пост, в котором предстал Винник. В комментариях разгорелась настоящая дискуссия.

Как стало известно, певец хочет показать стране исполнителей, которые своим голосом донесут от сердца к сердцу самые искренние эмоции, чувства, которые называются любовь.

В комментариях многие пользователи сети отметили, что не хотят смотреть "Голос країни" из-за того, что судьей в этом сезоне выбрали Винника. По словам людей, теперь шоу испортится.

"Второй раз отказываюсь от любимой передачи", "Для чего портить это шоу Винником? Теперь не смогу смотреть", "Какой кошмар, по моему субъективному мнению", "Еще хуже кандидата в тренеры не было? Никогда к нему не пошла бы", – пишут в комментариях под постом.

Но все же нашлись поклонники, которые рады появлению Винника в роли тренера на шоу. Фанаты отметили, что будут голосовать за участников команды певца.

"Это будет безумный выпуск", "Ну уже понятно, что победителем будет человек из команды Винника, иначе никак, ибо он лучший", "Олег Анатольевич, ваши волчицы верят в вашу победу и готовы вас поддерживать", – прокомментировали люди.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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