Вокруг отмененных концертов Анастасии Приходько в Молдове разгорелся скандал: при чем здесь Россия

В Молдове разгорелся скандал с украинской певицей Анастасией Приходько. На фоне президентских выборов в стране, выбравшей путь интеграции в Европейский Союз, на улицах городов стали появляться плакаты с украинкой.

На анонсах предстоящего концерта Приходько был написан сине-желтым цветом "NU EC Yes", где в переводе с румынского "NU" означает "Нет", а "ЕС" – аббревиатура Евросоюза на русском. Как оказалось, афиши были частью российской кампании по дезинформации с целью повлиять на выборы и референдум о членстве Молдовы в ЕС. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщил начальник молдавской нацполиции Виорела Чернаутяну, на самом деле плакаты не имели ничего общего с украинской исполнительницей, а являлись частью "большой психологической операции" РФ. Он также заявил, что считает эту операцию делом рук Илана Шора, скрывающегося в Москве молдавского олигарха-беглеца, приводя доказательства – что люди, заказавшие плакаты, связаны с предателем.

После того как афиши сняли, расценивая как незаконную агитацию, концерт Приходько так и не состоялся. По данным расследования DFRLab, пророссийские Telegram-каналы распространяли информацию, будто власти Молдовы сорвали выступление звезды из-за ее позиции. Ранее певица опубликовала видео на платформе TikTok, где выразила свое недовольство Европейским Союзом – мол, в странах ЕС высокие тарифы, бюрократия, а украинцев ждет безработица.

18 октября компания Meta заявила, что удалила семь аккаунтов, одну группу и 23 страницы в Facebook, а также еще 20 аккаунтов в Instagram, которые компания связывала с подозрительной деятельностью. В частности, в блок попал десяток фиктивных русскоязычных СМИ. Среди заблокированных Facebook страниц была та, которая использовалась для рекламы концерта в Кишиневе Анастасии Приходько, а также содержала сообщение "NU EC Yes".

Пресс-секретарь певицы Кирилл Савченко сообщил, что концерт в Кишиневе был запланирован, но сейчас он отменен. От дальнейших комментариев он отказался. Афиша о выступлении в Молдове удалена с официального сайта артистки.

