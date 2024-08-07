Вокруг конкурса 'Мисс США' разгорелся скандал: победительницы предыдущих лет устроили публичную перепалку

В Америке на днях избрали обладательницу титула "Мисс США 2024", которой стала 22-летняя "Мисс Мичиган" и офицер армии Альма Купер, однако после финала скандалов избежать не получилось. На фоне проведения конкурса в Америке заговорили о якобы жестоком обращении с участницами.

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Некоторые королевы красоты даже отреклись от титулов, ссылаясь на психологическое давление. Однако, как пишет The Post, не все победительницы конкурса разделяют их мнение.

Скандал разгорелся из-за нескольких девушек, отказавшихся от корон. В мае 24-летняя Ноэлия Войт отказалась от титула "Мисс США" спустя семь месяцев после награждения, сославшись на проблемы с психическим здоровьем. Ее решение разделили 17-летняя Мисс Teen USA УмаСофия Шривастава и еще одна победительница конкурса.

Журналисты узнали, что красавицы жаловались на издевательства и домагания со стороны руководства "Мисс США". Внимательные читатели заметили, что начальные буквы каждого из предложений объяснения Войт составляют одну фразу – "I am silenced", что в произвольном переводе означает "Меня заставляют молчать".

Слухи пришлось опровергать 28-летней "Мисс Гавайи" Саванне Ганкевич, исполнявшая обязанности "Мисс США" с мая.

"Теперь, когда я уже почти три месяца "Мисс США", я могу сказать, что все это ложь. Организация просто потрясающая. Лейла Роуз, президент, была очень добра ко мне. Я просто наслаждаюсь каждой секундой", – сказала Ганкевич в интервью.

Она также намекнула, что именно бывшие обладательницы короны были инициаторами скандалов, а не жертвами. В ответ УмаСофия написала разгромный пост, где раскритиковала Ганкевич.

"Я не потерплю, если кто-то будет клеветать на меня или Ноэлию. Если я на чем-то и стою, то это на своих ценностях и своей честности. Утверждение, что мы с Ноэлией были не жертвами, а виновниками чего-то даже отдаленно похожего на "издевательство", по словам нынешней представительницы, вызывает сожаление, но подтверждает, что мой выбор дистанцироваться от этой организации был правильным", – написала экс "Мисс Teen USA".

В конце концов, перепалка закончилась тем, что представители бывших королев заверили, что желают успехов новой "Мисс США", однако сами с организацией не хотят иметь ничего общего.

Ранее OBOZ.UA писал, что появились первые фото "Мисс Вселенная Украина 2024", сделанные звездным американским фотографом.

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