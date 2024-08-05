22-летняя офицер армии стала Мисс США 2024: как выглядит Альма Купер, получившая титул и корону на фоне скандала. Фото

В Америке на фоне скандалов по поводу конкурсов красоты избрали обладательницу Мисс США 2024. В воскресенье, 4 августа, ею стала 22-летняя Мисс Мичиган и офицер армии Альма Купер. Корону ей одела Мисс США 2023 Саванна Ганкевич, которую переизбрали после скандальной отставки Ноелии Войт, которая должна была представлять Америку в прошлом году.

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Альма Купер обошла всех 50 участниц в конкурсах талантов, купальников и вечерних платьев. Как сообщает CNN, девушка имеет образование магистра Стэнфордского университета в области данных.

"Как дочь трудового мигранта, гордая афро-латиноамериканка и офицер армии США, я живу американской мечтой. Если моя жизнь и моя мать чему-то научили меня, так это тому, что обстоятельства никогда не определяют твою судьбу: вы можете сделать успех доступным, требуя совершенства", – рассказала она судьям во время сессии вопросов и ответов.

Альма Купер будет представлять США в конкурсе Мисс Вселенная 2024, который состоится в ноябре. Корону Мисс США 2024 ей вручила Саванна Ганкевич из Гавайев, получившая титул Мисс США 2023 после того, как настоящая обладательница прошлогодней короны Ноэлия Войт из штата Юта ушла в отставку.

Почему Мисс США 2023 отказалась от титула

24-летняя Ноэлия Войт в мае 2024 года ошарашила фанатов заявлением о том, что она решила отказаться от титула. Стоит отметить, что к победе на конкурсе красоты девушка шла 7 лет, но проблемы после коронации заставили ее отречься от титула.

Причиной своей отставки Войт в Instagram назвала ухудшение психического здоровья. Однако внимательные читатели заметили, что начальные буквы каждого из предложений составляют одну фразу – "I am silenced", что в произвольном переводе означает "Меня заставляют молчать".

Это, в свою очередь, породило слухи о суровом соглашении о неразглашении.

Уже со временем с ее заявления всплыли истинные причины отставки: задержки в получении премий, токсичная рабочая среда, которая "в лучшем случае является плохим менеджментом, а в худшем – издевательствами и преследованиями", и сексуальные домогательства во время публичного выступления из-за того, что организация "Мисс США" не предоставила ей "эффективного куратора".

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