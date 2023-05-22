Вокалист легендарной группы Metallica посетил раненых украинских защитников, которые лечатся в США. Фото

Вокалист и гитарист легендарной американской метал-группы Metallica Джеймс Хэтфилд поддержал Украину в войне с Россией. Знаменитый рок-музыкант посетил в госпитале США раненых украинских защитников, которые сейчас за границей проходят лечение и реабилитацию.

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Так, Хэтфилд побывал в больнице Колорадо Vail Health Hospital. Там он познакомился с нашими несокрушимыми военными – Романом Денисюком и Игорем Войным. Об этом в Facebook сообщила представительница организации Limbs for Liberty, которая помогает украинским бойцам, потерявшим конечности на войне.

Келли Рориг, представительница Limbs for Liberty, встретила легендарного рокера на парковке возле больницы. Она предложила звезде посетить защитников Украины и поддержать тем самым их моральный дух. Хэтфилд с радостью согласился.

Рориг рассказала музыканту, что накануне с Романом Денисюком случился неприятный инцидент. Украинец, который потерял на фронте ногу, плохо себя чувствовал, у него началась агония, что в последствии привело к падению с инвалидного кресла. Мужчина получил новые травмы.

Как оказалось, и Денисюк, и Войный – большие фанаты Metallica. Они были в приятном шоке, когда увидели в своей палате кумира.

"Это было неожиданно. Я даже не поверил в первый момент, что это он. Это была очень короткая, но очень теплая встреча. Было бы неплохо встретиться с ним у костра и выпить, а не в больнице", – прокомментировал Войный.

Да и сам рокер был под впечатлениями от встречи с нашими героями. Он сказал Рориг, что визит в больницу к украинским бойцам "сделал его день".

Ранее OBOZREVATEL писал, что легендарная британская рок-группа Pink Floyd собрала для помощи Украине 500 тыс. фунтов стерлингов (около 22,3 миллионов гривен). Такую поразительную сумму музыкантам удалось получить благодаря композиции Hey Hey Rise Up, в основу которой легла песня "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

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