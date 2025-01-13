'Война разбросала'. Остап Ступка рассказал, как сложилась судьба его троих взрослых детей

Известный актер Остап Ступка, сын легендарного украинского артиста – отец троих взрослых детей. И если о его старшем сыне Дмитрии в сети достаточно много информации, то о жизни младших – дочери Устины и сына Богдана – найти что-то довольно трудно.

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В интервью OBOZ.UA Остап Ступка рассказал о сегодняшней жизни своих потомков. По словам актера, его дочь – выпускница одного из польских вузов, а младший сын, окончив одну из киевских школ, не пошел пока дальше учиться.

"Устине – 24 года. Училась в Польше, окончила Лодзинский университет, факультет "международная культурология". Вернулась в Киев, – рассказывает Остап Ступка о младших детях, родившихся в браке с директором столичного Театра "Созвездие" Ириной Батько-Ступкой. – Собирается ли замуж? Знаете, как-то ума хватает. Богдану – 17 лет, он окончил школу, сейчас – в раздумьях о своем будущем. Думает о нескольких направлениях, все они связаны с творчеством".

Ступка говорит, что не настаивал на том, чтобы его дети продолжали знаменитую актерскую династию: "Я всегда был поклонником мысли, что дети должны сами выбирать, чего хотят от жизни. А указывать им, куда идти, не в моих правилах. Когда-то, когда я заканчивал школу, во Львове была мода – все уходили в мединститут. Кого не спросишь – все туда. На стоматолога. А еще в инженеры – тоже было. А дети должны сами выбирать. Нельзя насильно: "А ну быстро стань актрисой! Давай, играй!".

Как известно, старший сын актера Дмитрий Ступка избрал себе профессию отца и деда. Он родился, когда его родителям было по 18 лет – они вместе учились в театральном вузе. Воспитанием мальчика занимались Богдан Ступка с женой Ларисой. Парень жил с ними много лет. После окончания театрального вуза работал в столичном Театре Франко, снимался в кино. Осенью 2021 года актер эмигрировал в США с женой, блогером Полиной Логуновой и дочерью Богданой.

Как рассказывал Дмитрий Ступка в интервью OBOZ.UA, за день до полномасштабного вторжения он вылетел в Украину. К тому времени Ступка уже находился в процессе развода с женой Полиной: "Купил билет домой на 23 февраля 2022 года. Когда летел в Стамбул, где имел пересадку на Киев, прочел в соцсетях, что началась война. Домой я уже не долетел – небо закрыли. Несколько месяцев жил в Европе, волонтерил. А потом вернулся в Америку, чтобы быть ближе к дочери. Мы с ней очень близки, крепко связаны между собой. Она живет с мамой, но я каждую неделю забираю на выходные".

Позже стало известно, что Дмитрий Ступка снова не одинок. Его избранницей стала украинская певица Barabanova, с которой актер живет в США. "Я не видел Дмитрия и внучку с сентября 2021 года, – говорит о старшем сыне Остап Ступка. – Более трех лет. Может, будет возможность поехать с работой за границу и мне посчастливится увидеться с родными. Очень хотел бы этого".

Остап Ступка говорит, что видит себя в каждом из троих детей: "И в Устине, и в Дмитрии, и в Богдане. Понемногу я повсюду. К сожалению, война разбросала всех. В свое время, когда был жив папа, собирал нас всех на новогодние праздники. Одевал бабочку, белую рубашку, смеялся: "Вас приветствует Дон Карлеоне". Сейчас этого нет, к сожалению. Но я мечтаю собрать всех детей вместе".

Полное интервью с актером читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 12 января.

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