Во время прямого эфира шоу в Лос-Анджелесе произошло землетрясение: реакция ведущих попала на видео

В понедельник, 10 августа, в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла, которое ощутимо стряхнуло несколько студий в Лос-Анджелесе. Однако журналисты не растерялись и продолжили эфир, сохраняя спокойствие.

Видео дня

Моменты с толчками попали на видео, распространившиеся в сети. Пользователи в восторге от того, как спокойно ведущие реагируют на землетрясение, пишет People.

Толчки ощущались по всей Южной Калифорнии, в том числе в Лос-Анджелесе, где проходили съемки программы NBA Today. Ведущая Малика Эндрюс разговаривала по видеосвязи, когда земля под ее ногами начала трястись.

"У нас здесь небольшое землетрясение в Лос-Анджелесе, поэтому мы должны убедиться, что свет в нашей студии и все остальное остается в безопасности, все трясется. Все в норме? Хорошо", – спокойно продолжила ведущая, обращаясь к команде позади камер.

Другое вирусное видео было снято в студии спортивного канала ESPN, где записывали подкаст. Участники шоу общались в разных местах, но каждый из них ощутил толчок.

Одна из ведущих нагнулась, а за ней с потолка стали падать частицы оборудования. Остальные же почувствовали землетрясение, но не встали из-за стола. Всем удалось сохранять спокойствие и не прервать рабочий процесс.

Ранее OBOZ.UA писал, что от ведущих 1+1 в прямом эфире "убежал" стол. Это произошло во время общенационального информационного телемарафона.

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