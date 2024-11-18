Во время концерта Parfeniuk на сцену вышла его бывшая невеста: речь Симбочки поразила сеть. Видео
Во время концерта украинского певца Ильи Парфенюка, более известного под сценическим псевдонимом Parfeniuk, на сцену вышла его бывшая невеста, блоггер Симбочка. Девушка со слезами на глазах обратилась к аудитории и отметила, что их отношения завершились на хорошей ноте.
Видео щемящей речи интернет-знаменитости появилось на просторах украинского TikTok. Со своей стороны, экс-избранница артиста поделилась закулисьем своего появления на выступлении, где показала искренние эмоции.
"Всем спасибо. Сегодняшний день был очень важным для меня. Все точки расставлены", – написала девушка в соцсетях.
Со сцены Симбочка обратилась к маме Parfeniuk и поблагодарила ее за сына. С дрожащим голосом она заговорила к собравшимся в зале и отметила, что на этом моменте должна с ними попрощаться. Блогер акцентировала внимание на том, что больше не увидит зрителей на концертах, но деятельность в соцсетях не прекратит.
"Как вы убедились, это все правда, не хайп. Для тех, кто шел сюда это проверить. Я хочу, чтобы вы поздравили Илью с его выходом. Он молодец. Все на хорошей ноте. Поэтому всем спасибо, хорошего вечера", – сказала интернет-знаменитость.
Речь Симбочки не оставила безразличными пользователей сети. Под видео стало появляться очень много слов поддержки.
"Голос как дрожит, едва сдерживается, чтобы не заплакать".
"Несмотря ни на что, ни слова плохого о нем не сказала и с уважением обращается постоянно, вот в чем сила женщины".
"Какая она сильная. Нет слов. Я вижу эту боль в ее глазах и самой хочется плакать, понимаю как ей было в этот день и этот вечер".
Напомним, 7 ноября блоггер Симбочка сообщила о разрыве отношений с Ильей Парфенюком. Артист сделал предложение любимой в июле 2023-го, а в марте этого года пара впервые стала родителями – на свет появилась их дочь София. Однако, невзирая на все, им не удалось сохранить роман. В своих соцсетях девушка написала: "Очень долго тянуло надежды, что все будет хорошо, идеальная картинка семьи, которую вы могли видеть. Мы больше не вместе".
Позже на связь вышел и Parfeniuk. Он поделился с подписчиками, что завершить отношения с Симбочкой было сложным, но необходимым решением для сохранения их ментального здоровья. Певец акцентировал на том, что, несмотря на разрыв, они с блогером будут прилагать максимум усилий, чтобы их маленькая дочь росла в счастливой атмосфере.
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