'Время все ставит на места': певец Parfeniuk впервые прокомментировал разрыв с блоггером Симбочкой

Украинский певец Илья Парфенюк, более известный под сценическим псевдонимом Parfeniuk, впервые прокомментировал разрыв помолвки со своей бывшей избранницей, блоггершей Симбочкой. По словам исполнителя, несмотря на расставание, они будут делать все возможное для счастья их дочери Софии, родившейся в марте 2024 года.

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Соответствующая публикация появилась на Instagram-странице артиста. Он отметил, что экс-пара решилась принять такое сложное решение, чтобы сохранить ментальное здоровье друг друга.

"Сами знаете так бывает, что время все ставит на свои места! Мы очень любим друг друга, потому что есть из-за кого. Но для сохранения нашего ментального и духовного здоровья, чтобы работать, творить, жить – надо лучше отпустить", – написал певец.

Parfeniuk акцентировал внимание на том, что, несмотря на разрыв, они с Симбочкой будут прилагать максимум усилий, чтобы их маленькая дочь росла в счастливой атмосфере.

"Мы на связи, мы воспитаем нашу малышку в лучших тенденциях, будем делать все для того, чтобы она была счастлива, и часто сможете увидеть нас вместе. Верю все будет хорошо!", – добавил исполнитель.

Напомним, 7 ноября блоггер Симбочка сообщила о разрыве отношений с Ильей Парфенюком, который сделал ей предложение в июле 2023 года. В своих соцсетях девушка написала: "Очень долго тянула надежды, что все будет хорошо, идеальная картинка семьи, которую вы могли видеть. Мы больше не вместе".

Она добавила, что маленькая София останется с ней. Инфлюэнсер отметила, что поставит девочку на ноги и даст ей все необходимое, ведь "этим всегда и занималась".

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