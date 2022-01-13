Во Львове умер известный актер Евгений Федорченко

Известный украинский актер Евгений Николаевич Федорченко умер в четверг, 13 января, во Львове. Ему было 75 лет.

Печальную новость сообщила его дочь на личной странице в Facebook. "Папочка. Как же больно. Люблю", – коротко написала девушка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что о церемонии прощания с актером сообщит позже.

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Пользователи сети выразили слова скорби в комментариях и отметили, что Евгений Федорченко был очень талантливым человеком.

"Мои сочувствия", "Светлая память", "Евгений ушел в засветы", "Искренние соболезнования семье", "Очень жаль, мой любимый актер театра!", "Мои соболезнования – твоего папу любили все и он останется в нашей памяти", "Большая потеря", "Хороший был человек", "Не верится, таких актеров больше не будет", "Любимый артист тысяч и тысяч зрителей. Душа и любящее сердце, талант, интеллект, высокая духовность – все в нем", – пишут люди.

Напомним, что Евгений Федорченко окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища. А затем поступил в Киевский государственный институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.

Вскоре он стал художественным руководителем творческого объединения "Ретро шлягер". А такжеиграл на сцене Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой.

В 1992 году ему присвоили звание Заслуженного артиста Украины, а в 2006 году – Народного артиста Украины.

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