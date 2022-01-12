Во Львове умер барабанщик группы 'Лесик Band'

Известный в городе Львов барабанщик Игорь Лесько, которого знают, как Марцефал, умер. Мужчина скончался в возрасте 66 лет.

Соответствующую печальную новость сообщила львовянка Юлия Гарвас на личной странице в Facebook. "Игорь Леско сегодня покинул нас и ушел в лучший мир", – написала девушка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Юлия отметила, что прощание с барабанщиком состоится в пятницу, 14 января, в часовне, на улице Пекарской.

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Стоит добавить, что Игорь Лесько состоял в вокально-инструментальном ансамбле "Ватра". А в 1980-м был барабанщиком ансамбля "Смеричка", который создал Назарий Яремчук. Через 10 лет стал ударником "Лесик Band"

Пользователи сети выразили слова скорби в комментариях и отметили, что Игорь Лесько был очень талантливым человеком.

"Мои соболезнования родным" "Светлый был человек! Талантливый музыкант", "Прощай друг", "Еще один великий музыкант пошел туда", "Нам всегда не будет хватать тебя, память в наших сердцах останется навсегда", – пишут люди.

Историк украинской эстрады и писатель Михаил Маслий также опубликовал на личной странице в Facebook пост со словами соболезнования.

"Уходят легенды… Он был душой артистических компаний, весельчаком, хохотуном с большим чувством юмора. А каким жизнелюбом! Дальше — Марцефалим без него… Без Игорька Лесько", – написал он.

Кроме того, на официальной странице группы "Піккардійська терція" в Facebook, участником которой Игорь Лесько был долгие годы, также выразили свои сожаления.

"Не стало нашего доброго друга, великолепного барабанщика Игоря Леська. Спасибо за все. Светлая память. Соболезнования родным и близким", – написали музыканты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на 82-м году жизни скончался известный кинорежиссер Питер Богданович.