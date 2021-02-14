Внучка Ющенко призналась, что сделала с внешностью в 19 лет

Внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко Доменика призналась, что сделала с внешностью в 19 лет. По словам девушки, она прибегала к услугам косметолога.

Доменика Ющенко заявила, что делала инъекцию красоты, говориться в программе "Светская жизнь". Как утверждала внучка экс-президента, она прибегла к услугам косметолога еще в 19 лет и только один раз.

"Я только один раз в своей жизни делала инъекцию в губы. Это было приблизительно 3 года назад и уколола очень мало. Я не ожидала, что настолько долго эффект у меня останется", – призналась внучка экс-президента Украины.

Внучка Ющенко также призналась, почему решила поменять что-то в своей внешности. По словам Доменики, она решила попробовать, как и все, но продолжать колоть инъекции она больше не будет.

"Как и все девочки, мои подруги и ровесницы я попробовала. Не могу сказать, что жалею об этом, но и не довольна этим. Я сделала для себя вывод, что это не моя история. Я больше не хочу это делать. Конечно, мы все учимся на своих ошибках", – заявила девушка.

Также рассказала об изменениях во внешности мама Доменики Виталина. Дочь Ющенко отметила, что она в юношеские годы делала татуаж губ и век. Сейчас же, по ее словам, она только вкалывает витамины в кожу лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка Ющенко выступила на "Голосі країни". Девушка исполнила песню, которая стала популярной во всем мире, – хит группы Kazka под названием "Плакала".