Внучка Ющенко выступит на "Голосі країни". Видео

7 февраля на сцену "Голоса країни" выйдет внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко Доменика.

Информация об этом появилась на официальной странице музыкального шоу в Instagram. Так, девушка исполнит песню, которая стала популярной во всем мире, – хит группы Kazka под названием "Плакала" (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Семь лет моей мечтой был "Голос країни". Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мной гордился", – призналась 19-летняя Доменика.

Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Виталина, а отец – гражданский муж дочери экс-президента Михаил Гончар. Внучка бывшего главы государства активно ведет страничку в Instagram, где делится подробностями своей жизни.

Премьера телешоу "Голос країни" состоялась на "1+1" в 2011 году. Проект является адаптацией формата The Voice, который был создан медиамагнатом Джоном де Молом в Нидерландах в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница "Голосу країни" довела Дорофееву до слез своим выступлением. Она исполнила песню "Пьяное солнце", которую посвятила своей маме. Диана Стебакова заявила, что ее удочерили, когда она была маленькой. Женщина хотела таким способом поблагодарить близкого человека за любовь и воспитание.