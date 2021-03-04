Внучка Ющенко показала, как на нее "напали" скаты на Мальдивах. Фото

Внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко Доменика, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, показала, как на нее "напали" скаты.

Соответствующее stories она опубликовала на своей странице в Instagram. В коротком ролике можно увидеть, как 20-летняя девушка заходит в небесно-голубую воду и к ее ногам подплывает огромная рыба. Затем быстрая волна забирает ее назад (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Доменика отправилась на отдых несколько дней назад, поделившись фото с самолета. По приезду она показала подписчикам свою роскошную виллу с видом на океан.

Напомним, что Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Ющенко Виталина, а отец – гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар.

Девушка активно ведет блог на своей странице в социальной сети. С подписчиками, которых у нее более 14-ти тысяч, звезда делится личными фотографиями, а также рассказывает о самых важных событиях. Внучка бывшего президента Украины Ющенко учится на четвертом курсе на юридическом факультете в КНУ имени Тараса Шевченка.

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка Ющенко похвасталась отдыхом на Мальдивах. Соответствующие фото и видео девушка опубликовала на личной странице в Instagram.