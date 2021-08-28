Внучка Софии Ротару прогулялась по Киеву в кофте без бюстгальтера. Фото

Внучка украинской певицы Софии Ротару – София Евдокименко – прогулялась улицами Киева со своей мамой. Для выхода девушка предпочла откровенный наряд.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Девчачий день с мамой", – коротко написала 20-летняя внучка знаменитости.

Для прогулки София выбрала откровенную черную кофту в широкий рубец с открытым декольте и завязкам на талии, который едва прикрывал ее грудь. Также девушка надела джинсы и дополнила образ аксессуарами в виде колье и браслета.

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Вместе с мамой София прогулялась на Андреевском спуске и сделала несколько селфи. Поклонники засыпали их комплиментами

"Выглядишь прекрасно", "Очень красивые", "Девочка на миллион", "Красавицы", "Красивая девушка с прекрасной фигурой", "Какая красивая эстетика во всем", – пишут люди.

Напомним:

Дочь Светланы и Руслана Евдокименко – София – учится в нью-йоркском Parsons For Design.

Девушка проживает в Майями со своим возлюбленным Денисом Жадановым, который входит в рейтинг журнала Forbes.

Недавно модель отметила первую годовщину со своим бойфрендом.

Этим летом София наслаждалась отдыхом в Италии, откуда радовала поклонников солнечными кадрами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что София устроила сексуальную фотосессию без белья, засветив фигуру в одном лишь халате на балконе виллы в Италии.