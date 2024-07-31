Внезапно умер участник украинской группы Zwyntar Сергей Pror

Сергей Pror (Вдовиченко), бас-гитарист группы Zwyntar, скончался 30 июля. По имеющейся информации, причиной внезапной смерти могли стать проблемы с сердцем.

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Трагическую новость сообщили участники группы на своей Facebook-странице. "Мы не можем прийти в себя и нам больно. Сергей был ярким человеком с непростым характером. Мы любили его", – написали товарищи музыканта.

Кроме того, в посте они попросили поклонников не беспокоить вопросами ни их, ни родных Вдовиченко, ведь "не имеют моральных сил отвечать в личных сообщениях". Артисты добавили, что, несмотря на ужасное известие, все запланированные выступления группы, в частности на фестивале Faine Misto, все же состоятся. "Его музыка будет вечной, как и наши воспоминания о прекрасных временах вместе, обо всех репетициях, концертах и совместных путешествиях", – говорится в сообщении.

Киевская группа Zwyntar ("Цвинтар") была основана в 2015 году. Первый сингл музыкантов "Ти не Бог" вышел на платформы в 2016 году. Музыка коллектива написана в жанре дарк-кантри, однако в их творчестве можно встретить сочетание разных стилей – от фолька до готики. Zwyntar удалось объединить американскую и украинскую культуру, и фольклор.

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