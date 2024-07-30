Умер украинский диктор Василий Манько

Украинский диктор и журналист Василий Манько скончался 29 июля. Ему было 77 лет. О смерти сообщил его коллега Николай Канишевский.

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"29 июля ушел из жизни Василий Пантелеевич Манько. Старшее поколение помнит его как ведущего диктора Украинского телевидения", – говорится в сообщении телевизионщика. В комментарии ДМ Канишевский отметил, что не знает точную причину смерти товарища. Как отметил крестник покойного журналиста, Манько "не выздоровел после операции".

Воспоминаниями о старом друге поделилась телеведущая Татьяна Цымбал. Она призналась – известие о смерти диктора стало для нее ударом. "После сокращения дикторского отдела в 90-х мы сотрудничали на разных каналах, в разных медийных структурах. Василий сразу пошел работать в областную редакцию, а впоследствии был пресс-секретарем фармацевтической фирмы. Однако слово – это влюбленность на всю жизнь. Мы все это ощущали. И Вася был одним из тех людей, которые были влюблены в это дело", – сказала журналистка. Коллеги Манько отметили, что в последние годы своей жизни он начитывал книги для людей с нарушениями зрения в студии звукозаписи Украинского общества слепых.

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