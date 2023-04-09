Вместо подиума – окопы: украинская модель отказалась от карьеры ради службы в Нацгвардии

Киевлянка Юлия до полномасштабного вторжения России покоряла отечественный подиум и мечтала о заграничных контрактах. Однако после 24 февраля 2022 года жизнь модели изменилась. Она решила отказаться от модных фотосъемок и сотрудничества с брендами, а вместо этого пошла в штурмовую бригаду "Лють", где надела берцы, шлем и военную форму.

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Девушка твердо решила, что будет помогать приближать нашу страну к победе в "Гвардии наступления". Тем более, что любимый Юлии сейчас также на фронте – воюет в горячих точках Донбасса. Об истории модели, которая отдала предпочтение окопам вместо подиума, рассказади журналисты "Радио Свобода".

"У меня в планах были какие-то контракты за границей. Те девушки, которые поехали сейчас, которые выехали – они очень хорошо себя зарекомендовали в Европе. Они хорошо работают, я наблюдаю за ними. Но для себя я сделала вывод, что хочу быть здесь", – поделилась красавица.

Девушка осталась, за год обрела навыки с тактической медицины, после чего стала инструктором.

При отборе в штурмовую бригаду "Лють" модель была единственной девушкой с Киева и области, что еще больше мотивировало ее попасть в "Гвардию наступления" – там нужны были разные специалисты, включая и медиков. Юлию сразу предупредили, что условия будут для всех одинаковые – как для мужчин, так и для женщин.

"Я сразу понимала, куда я иду, никто меня жалеть тут не будет. Было тяжело. Элементарная физическая выносливость – мой организм был не готов. Но я знала, что очень хочу сюда попасть, поэтому у меня не было другого выбора", – прокомментировала Юлия.

Любимый экс-модели рассказывал ей много историй о том, как бойцы на передовой умирали только потому, что просто никого не было рядом – некому было оказать первую помощь. Юлия надеется, что сможет спасать жизни украинских героев.

"Руки свободные там всегда нужны. Я надеюсь, что буду там максимально полезной. Меня это не пугает, а мотивирует", – резюмировала украинка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что российская ракета разрушила многоэтажку, в которой выросла известная украинская модель Юлия Ратнер. Она заявила, что если бы не переехала из города, могла бы оказаться в числе жертв. Подробности – в нашем материале.

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