Российская ракета в Запорожье разрушила дом известной модели: надеюсь, вы будете мучиться вечность

Накануне, 22 марта около 11:20, российская ракета разрушила многоэтажку, в которой выросла известная украинская модель Юлия Ратнер. Она заявила, что если бы не переехала из города, могла бы оказаться в числе жертв.

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Однако варварский удар по дому, где прошло детство звезды, ее огорчил. Посты с проклятиями в адрес оккупантов появились в ее Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это дом, в котором я прожила почти 10 лет в детстве. Если бы я до сих пор жила в родном городе, я, наверное, была бы мертва", – начала Юлия Ратнер, продемонстрировав подписчикам ужасные кадры с места прилета.

Модель обратилась к подписчикам на английском языке, поскольку за ней следят пользователи со всего мира.

"Здесь я прожила большую часть своей жизни. Моя школа – через один дом. Я ходила в этот торговый центр почти каждый день. Я искренне надеюсь, что ад существует и что каждый из вас, г*внюки, будет мучиться вечность и все ваши последующие поколения тоже", – добавила украинка.

Супермодель Юлия Ратнер еще в 16 лет стала лицом Valentino и с тех пор участвовала в показах бренда. Она часто сияет на обложках мировых глянцев и появляется на подиумах показов Chanel, Christian Dior, Michael Kors и других известных брендов.

Напомним: террористы прицельно ударили ракетой по 9-этажному дому. Однако на одном из балконов уцелел флаг Украины.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по дому в Запорожье. Он подчеркнул: и Украина, и мир должны проявить больше решимости положить конец террору России и сохранить жизнь людей.