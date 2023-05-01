Вместо драгоценной тиары: Кейт Миддлтон планирует появиться в цветочном венке на коронации Чарльза ІІІ

Уже в эту субботу, 6 мая, в Великобритании состоится официальная коронация Чарльза ІІІ, который взошел не престол после смерти своей матери Елизаветы ІІ. Кейт Миддлтон в этот день может нарушить многовековую традицию королевской семьи – прийти на церемонию не в тиаре.

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Вместо этого на голове принцессы Уэльской ожидают увидеть цветочный венок. Об этом пишет издание The Times.

Почему супруга принца Уильяма решила отказаться от драгоценного украшения на самом зрелищном королевском событии за последние 70 лет в пользу цветочного головного убора – точно неизвестно. Однако ряд экспертов предполагает, что это связано со стремлением королевской семьи модернизировать собственные правила.

"Учитывая, что Чарльз стремится к современной коронации, было бы логично, что он выберет для официального дня дресс-код, не включающий диадемы", – прокомментировала королевская историк Джессика Сторощук.

Вероятный цветочный венок на голове Миддлтон называют смелым и новаторским жестом. Он, возможно, разочарует приверженцев традиций, ожидающих увидеть самый лучший показ королевских драгоценностей за последнее поколение, однако принц и принцесса Уэльские – новое поколение британской монархии, которые однозначно готовы к подобным "реформам".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронация Чарльза ІІІ состоится 6 мая 2023 года. Церемония традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а службу проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Празднование коронации продлится три дня, так что британцы получат дополнительный выходной день в понедельник, 8 мая. Все подробности – в нашем материале.

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