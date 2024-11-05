Влащенко раскрыла неожиданный факт о Меладзе, который много лет жил в Украине

Ведущая Наташа Влащенко раскрыла неожиданный факт о композиторе Константине Меладзе, который в течение многих лет проживал в Украине. По словам журналистки, продюсеру нравилось наше государство гораздо больше, чем Россия.

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Об этом телеведущая рассказала во время интервью с Еленой Мозговой на своем YouTube -канале. Она отметила, что последний раз общалась с поэтом-песенником за много лет до начала войны.

Влащенко вспомнила, что долгое время Константин Меладзе жил на две страны. Продюсер развивал карьеру в России, однако являлся владельцем недвижимости в Украине.

"Он работал в Москве, а здесь жил. У него в Конча-Заспе был дом. Он всегда приезжал писать музыку в Украину. Как-то он мне сказал, что не может больше нигде писать, кроме как здесь", – высказалась журналистка.

По словам Наташи Влащенко, во время их разговора Константин Меладзе признался, что ему нравится в Украине гораздо больше, чем в России или любом другом государстве. Она добавила, что из-за этого композитор с большим трудом уезжал за границу.

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