Владимиру Гришко – 64: где сейчас и чем занимается оперный певец, против которого в свое время выступал 'Правый сектор'

28 июля свой 64-й день рождения отмечает оперный певец, народный артист Украины и Лауреат Национальной премии имени Т. Шевченко Владимир Гришко, прославившийся не только на родине, но и далеко за рубежом. В свое время вокруг него было немало скандалов из-за политической позиции, однако солист остался в Украине и продолжает выступать для своего народа.

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Сейчас его концертная деятельность не так активна, как до полномасштабной войны, однако попасть на шоу звезды все еще можно. OBOZ.UA расскажет, что сейчас с известным артистом, делившим одну гримерку в Метрополитен-опера с итальянской легендой оперы Лучано Паваротти.

В мае прошлого года артист давал концерт в Виннице, где мэтр мировой оперной сцены исполнил эксклюзивную концертную программу "Vivat Pavarotti". Были и другие выступления, где певец участвовал.

Он поддерживает ВСУ, освещает в соцсетях преступления и ракетные удары окупантов, а еще в 2023 году журналисты заметили звезду на прощании с коллегой Ниной Матвиенко. Кроме этого, он продолжает радовать поклонников своей музыкой и вести соцсети.

В Украине исполнитель сосредоточился на преподавательской деятельности. Он признался, что приобретенный за 20 лет в Метрополитен-опере опыт с удовольствием передает своим подопечным и делится с ними мудростью, которую сам почерпнул у самых талантливых солистов мира.

В одном из интервью певец рассказывал, что передал на нужды армии свой ретро-автомобиль.

Сейчас его описывают как преданного патриота своей страны. Исполнитель всегда говорил, что желает своим детям хорошего будущего именно в Украине, а на чужбине он бы жить не смог.

Однако это не значит, что вся карьера мэтра была мирной. В период 2010-2017 годов артист столкнулся с хейтом из-за поддержки Виктора Януковича. Он даже выступал на "антимайдане", хотя объяснял это исключительно желанием петь для украинцев с любыми политическими взглядами.

"Будто глаза открылись, когда увидел, насколько четко и ясно Виктор Янукович понимает причины всех неудач и несчастий нашей страны, в том числе и проблемы культуры в Украине. До этой встречи ни от одного чиновника я еще не слышал, какое в нашей стране огромное количество людей живет за чертой бедности... Кроме того, я уверен, что Виктор Федорович будет всегда защищать национальные интересы", – говорил артист в интервью "Фактам".

В конце концов, против него выступил "Правый сектор", а в Обухове даже отменили концерт оперного певца якобы из-за его выступления в оккупированной Ялте.

Сам певец назвал это фейком.

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