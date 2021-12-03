Владимир Остапчук показал архивное фото и нарвался на критику

В сети всплыло архивное фото телеведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука. Пользователи увидели одного из известнейших украинских актеров в подростковые годы.

Фотографии на своей официальной странице в Instagram опубликовали редакторы шоу "Зірковий шлях". Они отметили, что с годами ведущий стал выглядеть "еще круче" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на теплую подпись под кадром, подписчикам не понравился пост. Многие комментаторы начали критиковать Владимира, заявляя, что он изменился в худшую сторону.

Гневные отзывы были адресованы не фотографии, а персоне Остапчука.

Видео дня

Такая реакция, вероятно, вызвана недавним скандалом с эротической вечеринкой блогеров в День памяти жертв Голодоморов, где он развлекал гостей. Во время празднования телеведущий выложил провокационную stories, которую подписал "голодная туса".

Позже Владимир извинился за нее и заявил, что не хотел никого обидеть. Однако подписчики увидели в раскаянии артиста искренности и обвинили его в продажности.

Кроме этого, некоторые фанаты артиста заметили, что в юности он был полнее, чем сейчас.

Коротко о звезде:

Владимир Остапчук – украинский телерадиоведущий, актер, стендап-комик Владимир Остапчук родился в городе Умань Черкасской области. Был ведущим "Евровидение 2017", "Маска" и "Поют все!" на телеканале "Украина".