Владимир Дантес спел песню о войне: hey, russian ship, нах*й ты пошел. Видео

Украинский певец Владимир Дантес записал видео, в котором исполнил свою песню о войне. Знаменитость отметил, что украинцы и россияне – не один народ.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. В тексте песни говорится о начале российского вторжения на украинскую территорию, когда за окном украинца еще не расцвел каштан, а на порог Украины вошел "тупой эмигрант" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также Дантес спел о том, что называя войну в Украине "операцией", российские войска не знали, что идут на смерть.

Видео дня

"Проснулась она, в 4 утра. Разбудил её звук дрожащего стекла. За окном ещё не расцвёл каштан, на порог вошёл тупой эмигрант. Врал он ей в глаза, говорил "люблю". Операцией называл войну, но не знал мудак, что смерть свою нашёл. Hey, russian ship, нах*й ты пошёл. Сирена воет, гаснут фонари. В подвалах жизнь рождается в любви. Хай, паляниця розірве твій рот. Хей, русский слышь, мы не один народ!", – говорится в тексте песни.

Отметим, что ранее Владимир Дантес публиковал жуткие кадры из родного Харькова, где разорвалась ракета. Артист писал, что ненавидит РФ за нападение на Украину и убийства мирных граждан.

"Вы уносите жизнь, дома, вы, с*ки, уносите мое детство! Я не знаю, каким нужно быть зверем, чтобы отдать такой приказ. Не знаю, каким нужно быть чудовищем, чтобы выполнить этот приказ", – эмоционально писал певец на личной странице в Instagram.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Настя Каменских спела свой новый трек "Я – Украина" о будущем Украины. Посмотреть видео можно в нашем материале.

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