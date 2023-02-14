''Много наших девушек хоронят мужей'': Влад Яма показал нежность к жене в сети, разгневав фанатов

Танцор и хореограф Владислав Яма попал в немилость украинцев еще в начале прошлого года, когда вместе с семьей выехал в США. После этого каждая фотография и действия знаменитости поддается критики. В этот раз мужчина снова нарвался на хейт, показав романтические кадры с женой, в честь Дня святого Валентина. Поклонники не понимают поведения своего кумира.

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Яма опубликовал архивные кадры с супругой в Instagram. На них судья танцевальных проектов позирует вместе с любимой на пляже, нежно обнимая ее. Влад одет в белую рубашку, а Лилиана в белое платье, которое подчеркнуло ее женственность (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Хореограф был немногословен и написал под снимками лишь одно слово на английском языке – "together" ("вместе"). Украинцы в который раз решили написать гневные комментарии под постом, подчеркнув неуместность "хвастовства". Они уверена – сейчас не время кичиться крепким браком, ведь девушки из Украины каждый день теряют своих возлюбленных на войне.

"Очень красивые фото. У меня просто один вопрос, зачем сейчас во время войны хвастаться своим счастьем? Вы выехали, живете за границей, поздравляю...а много наших девушек хоронят мужей", "А в Украине война!", "Почему "together", а не "вместе"?", "Неуместно 100%", "Горько и больно", "Кому что...", "Однозначно недоумки", – пишут люди под подборкой фотографий.

Кроме того, Яма опубликовал совсем "не детское" фото в Instagram-stories. Он предстал в классических брюках и пиджаке, надетом на голое тело. К слову, встречаются и те, кто защищает танцовщика, утверждая, что он помогает нашей стране в тылу, донатит на ВСУ и занимается популяризацией украинской культуры за границей.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что Владислав Яма опубликовал фотографию в личном блоге в стиле "Спасатели Малибу", вызвав бурную дискуссию в комментариях. Украинцы разделились на два лагеря: те, кто считает, что выставлять подобные фото никто не запрещал, а также те, кто против "развлекательного" контента в социальных сетях.

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