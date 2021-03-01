Влад Яма устроил жаркие танцы с женой. Видео

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма удивил поклонников зажигательным танцем со своей женой.

Соответствующим роликом он поделился на своей странице в Instagram. Видео начинается с легкой разминки, затем супруги демонстрируют быстрые и энергичные движения под танцевальную музыку. Влад позирует в ярком спортивном костюме, а его жена Лиля в футболке с разноцветным принтом и розовых спортивных штанах. Волосы у нее распущены, а на лице легкий макияж (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Собираем миллионы", – подписал ролик хореограф.

Напомним, Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха". Слава и любовь зрителей пришли к нему после участия в "Танцях з зірками", где он в паре с певицей Наталией Могилевской занял второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефросинина устроила жаркие танцы в кожаных штанах. Она опубликовала ролик, в котором показала плавные движения под зажигательную музыку. Видео длится всего несколько секунд, но телеведущая успела продемонстрировать два разных наряда.