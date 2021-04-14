Влад Яма с ярким макияжем спародировал Джамалу. Фото

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма принял участие в шоу "Липсинк баттл" на "1+1" и поделился с поклонниками снимками, на которых скопировал певицу Джамалу в неожиданном для всех образе.

Соответствующие фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), продемонстрировав стильные аксессуары.

Так, Яма сделал селфи, на которых показался перед фанатами с ярким макияжем с акцентом на глаза и розовые губы. Также свое перевоплощение он дополнил модными украшениями – белыми длинными серьгами и такого же цвета чалмой.

"Все, последняя (ну ладно, три), больше не буду!" – подписал кадры хореограф.

Влад Яма в образе Джамалы Instagram/Влад Яма

Влад Яма показался с макияжем Instagram/Влад Яма

Влад Яма скопировал образ Джамалы Instagram/Влад Яма

Пользователи сети оценили пародию Ямы и отметили, что это лучшее перевоплощение и мужчина очень похож на украинскую артистку.

"Перевоплотился круто, молодец. Мне нравится, Джамала отдыхает", "Это просто пожар", "Я сейчас умру со смеху, хватит, Влад, ты юморист от бога, особенно фото 1", – пишут люди в комментариях.

Яму засыпали комментариями Скриншот

Пользователи сети оценили пародию Ямы Скриншот

Коротко о знаменитости:

Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха".

Слава и любовь зрителей пришли к нему после участия в "Танцях з зірками", где он в паре с певицей Наталией Могилевской занял второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский эстрадный певец Павел Зибров в прямом эфире спародировал артиста Олега Винника. Он воспроизвел движения коллеги и его мимику под песню "Як жити без тебе".