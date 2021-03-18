Зибров ярко спародировал Винника в прямом эфире. Видео
Украинский эстрадный певец Павел Зибров в прямом эфире спародировал артиста Олега Винника. Так, он воспроизвел рухи коллеги и его мимику под песню "Як жити без тебе".
Перевоплощение состоялось в программе "Сніданок з 1+1". Ведущие дали Зиброву задание: ознакомиться с выступлением Винника, а затем повторить его (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Спародировать Олега Винника? Легко. Мы даже с ним чем-то похожи – оба дамские угодники", – заявил артист.
К слову, Павел Зибров примет участие в третьем выпуске развлекательного шоу пародий "Липсинк Батл", премьера которого состоится 20 марта. Артист появится на сцене в образе в образе Фредди Меркьюри. В связи с этим ведущие "Сніданку з 1+1" решили проверить, сможет ли Зибров сделать липсинг в прямом эфире.
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