Зибров ярко спародировал Винника в прямом эфире. Видео

Украинский эстрадный певец Павел Зибров в прямом эфире спародировал артиста Олега Винника. Так, он воспроизвел рухи коллеги и его мимику под песню "Як жити без тебе".

Перевоплощение состоялось в программе "Сніданок з 1+1". Ведущие дали Зиброву задание: ознакомиться с выступлением Винника, а затем повторить его (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Спародировать Олега Винника? Легко. Мы даже с ним чем-то похожи – оба дамские угодники", – заявил артист.

К слову, Павел Зибров примет участие в третьем выпуске развлекательного шоу пародий "Липсинк Батл", премьера которого состоится 20 марта. Артист появится на сцене в образе в образе Фредди Меркьюри. В связи с этим ведущие "Сніданку з 1+1" решили проверить, сможет ли Зибров сделать липсинг в прямом эфире.

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