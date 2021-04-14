Влад Яма з яскравим макіяжем спародіював Джамалу. Фото

Софія Ковнір Люди 07:23, 14.04.2021 Оновлено: 07:23, 14.04.2021

Український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма взяв участь у шоу "Ліпсінк батл" на "1+1" і поділився з шанувальниками знімками, на яких скопіював співачку Джамалу в несподіваному для всіх образі.

Відповідні фото знаменитість опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), продемонструвавши стильні аксесуари.

Так, Яма зробив селфі, на яких показався перед фанатами з яскравим макіяжем з акцентом на очі і рожеві губи. Також своє перевтілення він доповнив модними прикрасами – білими довгими сережками і такого ж кольору чалмою.

"Все, остання (ну ладно, три), більше не буду!" – підписав кадри хореограф.

Влад Яма в образі Джамали
Instagram/Влад Яма
Влад Яма показався з макіяжем
Instagram/Влад Яма
Влад Яма скопіював образ Джамали
Instagram/Влад Яма

Користувачі мережі оцінили пародію Ями і зазначили, що це найкраще перевтілення і чоловік дуже схожий на українську артистку.

"Перевтілитися круто, молодець. Мені подобається, Джамала відпочиває", "Це просто пожежа", "Я зараз помру від сміху, вистачить, Владе, ти гуморист від бога, особливо фото 1", – пишуть люди в коментарях.

Яму засипали коментарями
Скриншот
Користувачі мережі оцінили пародію Ями
Скриншот

Коротко про знаменитість:

  • Влад Яма – український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Також він є членом журі "Ліги Сміху".

  • Слава і любов глядачів прийшли до нього після участі в "Танцях з зірками", де він в парі зі співачкою Наталею Могилевською посів друге місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український естрадний співак Павло Зібров в прямому етері спародіював артиста Олега Винника. Він відтворив рухи колеги і його міміку під пісню "Як жити без тебе".

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї вийшла на зв'язок після приїзду в Україну. Відео

Коли за оточенням Путіна прийдуть, риторика Кремля зміниться

Малиновського визнали найкращим гравцем місяця в топ-5 лігах Європи

На Донбасі загинув воїн ЗСУ з Буковини: названо ім'я Героя

Снайпер РФ убив молодого бійця з Буковини: рвався на фронт із 18 років, устиг одружитися і стати батьком