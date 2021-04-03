Влад Яма рассказал, как пережил расставание с возлюбленной

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма откровенно рассказал о личной жизни со своей супругой Лилианой. Артист признался, что когда-то он стал инициатором разрыва отношений со своей возлюбленной.

По словам Ямы, он расставался со своей будущей женой еще вне брака. Это случилось через два года после знакомства пары. Как оказалось, тогда пара рассталась из-за постоянных претензий и недовольства. К тому же у них появились недопонимание и ревность, говориться в программе "ЖВЛ".

Тогда пара рассталась из-за постоянных претензий и недовольства. Instagram Влада Ямы

Хореограф и его возлюбленная решили сделать паузу в отношениях на два месяца – Лилиана уехала работать за границу, а Яма наслаждался холостяцкой жизнью.

Несмотря на то, что инициатором расставания выступил Влад, первый шаг к примирению сделал все таки он. Тогда танцор понял, что тоскует за любимой, поэтому действовать он начал после того, как обратился за советом к будущей теще.

"Дошло до того, что я мог ехать в авто, вспомнить Лилию, поплакать на светофоре и ехать дальше. Я думал: "Наверное, это неправильно", – вспоминал хореограф.

Стоит отметить, что Влад Яма в 2007 году познакомился с девушкой по имени Лилия. Вскоре молодые стали жить вместе. Предложение будущей жене Яма сделал в новогоднюю ночь 2014 года. Возлюбленные сыграли свадьбу тайно, в кругу близких родственников. Через полтора года у пары родился сын Лион.

Напомним, Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха". Слава и любовь зрителей пришли к нему после участия в "Танцях з зірками", где он в паре с певицей Наталией Могилевской занял второе место.

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