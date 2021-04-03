Влад Яма розповів, як пережив розставання з коханою

Український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма відверто розповів про особисте життя зі своєю дружиною Ліліаною. Артист зізнався, що колись він став ініціатором розриву стосунків зі своєю коханою.

За словами Ями, він розлучався зі своєю майбутньою дружиною ще поза шлюбом. Це сталося через два роки після знайомства пари. Як виявилося, тоді пара розлучилася через постійні претензій і невдоволення. До того ж у них з'явилися непорозуміння і ревнощі, говориться в програмі "ЖВЛ".

Тоді пара розлучилася через постійні претензій і невдоволення. Instagram Влада Ями

Хореограф і його кохана вирішили зробити паузу у стосунках на два місяці – Ліліана поїхала працювати за кордон, а Яма насолоджувався холостяцьким життям.

Попри те, що ініціатором розлучення виступив Влад, перший крок до примирення зробив саме він. Тоді танцюрист зрозумів, що сумує за коханою, тому діяти він почав після того, як звернувся за порадою до майбутньої тещі.

"Дійшло до того, що я міг їхати в авто, згадати Лілію, поплакати на світлофорі і їхати далі. Я думав:" Напевно, це неправильно ", – згадував хореограф.

Варто відзначити, що Влад Яма 2007 року познайомився з дівчиною на ім'я Лілія. Незабаром молоді стали жити разом. Освідчився майбутній дружині Яма в новорічну ніч 2014 року. Закохані зіграли весілля таємно, в колі близьких родичів. Через півтора року у пари народився син Ліон.

Нагадаємо, Влад Яма – український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Також він є членом журі "Ліги Сміху". Слава і любов глядачів прийшли до нього після участі в "Танцях з зірками", де він в парі зі співачкою Наталею Могилевською посів друге місце.

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