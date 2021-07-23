Влад Яма рассказал, как из-за диеты поправился на восемь килограммов

Популярный хореограф, а теперь еще телеведущий Влад Яма, рассказал, что 14 лет назад он сильно похудел из-за стрессов и сильных нагрузок на проекте "Танцы со звездами". Тогда его тренер назначил танцору спортивную диету с большой вместимостью белка.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе "1+1", именно после белковой диеты Влад тогда смог вернуть свой нормальный вес. А вот на счет фруктовых диет артист категоричен. Он не является их приверженцем.

"Большую часть своей осознанной жизни я ограничиваю себя в питании. Я понимаю, что можно есть, а что нельзя. Пытаюсь нарушать эти правила как можно реже, однако, делать это регулярно. Арбуз - мой любимый десерт, вместе с черешней. После встречи с диетологом, в эфире "Твой день", мои сомнения в арбузной диете только усилились. Невозможно похудеть, употребляя такое огромное количество сахара. Это все - стереотипы. Арбуз надо есть для удовольствия, а не для похудения - это точно ", – прокомментировал Влад Яма.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга Ямы Лилиана выложила несколько снимков с отдыха в Греции, на которых показала фигуру в бикини.