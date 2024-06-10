Влад Яма рассказал, где берет деньги после бегства из Украины, и показал фото с семьей

Украинский хореограф Влад Яма, после 24 февраля 2022 года бежавший из Украины, признался, как зарабатывает деньги на жизнь в США. В настоящее время он проживает в Маями вместе с женой и сыном.

Знаменитость рассказал, что частно преподает бальные танцы в нескольких студиях, а иногда учит в "частных спортзалах дома у клиентов". Этим танцор поделился в Insta-stories.

Звезда попросил подписчиков написать ему интересующие их вопросы. На один из них Влад Яма ответил фотографией с возлюбленной Лилианой Кудлай и сыном Леоном. Следует заметить, что на вопросы на украинском языке хореограф отвечал соловьиной, однако, отвечая на другие, переходил на русский.

Недавно Яма неожиданно намекнул на свое возвращение на родину. Он опубликовал снимок, где написал "Я вернусь". Оказалось, что это фото со съемок отечественного сериала. По сюжету главный герой возвращается из США в Украину. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинская актриса Екатерина Тишкевич призналась, что поддерживает связь с российскими актерами: есть одно "но". Подробности – читайте здесь.

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