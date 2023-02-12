Влад Яма и Слава Демин публично поскандалили: хореограф заблокировал ведущего и его сына в соцсетях

Между известным украинским хореографом Владом Ямой и популярным ведущим Славой Деминым пробежала черная кошка. Танцор заблокировал шоумена и даже его 12-летнего сына в Instagram, а также не отвечает на сообщения Демина в Telegram.

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Более того, Яма публично унизил ведущего, заявив, что не знает такого человека, хотя ранее давал ему интервью. Демин прокомментировал конфликтую ситуацию в новом выпуске своей YouTube-программы "Слава ПРО".

Демин заметил, что хореограф заблокировал его в соцсетях около месяца назад. После этого он решил написать Яме и выяснить причину такого поступка. Однако тот никак не отреагировал на сообщение ведущего, продолжив его игнорировать.

"Я записал голосовое сообщение Владу для того, чтобы выяснить причины, но оно до сих пор не прослушано. Я уже и забыл об этом, как мне о Владе напомнила одна подписчица. Дело в том, что Яма выложил у себя какой-то пост, под каким у него спросили, за что он меня заблокировал. Ответ меня еще больше удивил. На этот комментарий Влад Яма ответил очень просто: "А кто это?" То есть обида Ямы настолько велика и для меня все еще непонятна... Но знаете, что удивительно: легче обижаться и обижать меня, чем прослушать мое сообщение, ответить и разобраться со всеми вопросами, но, на это, наверняка, способны не все. Так должны поступать все взрослые и мудрые люди – общаться и обсуждать все вопросы", – прокомментировал Демин.

Предполагается, что причиной обид со стороны танцора стало его интервью ведущему, в котором поднялась тема проживания Ямы в США во время полномасштабной войны. После этого на танцора обрушился шквал хейта. Вероятно, он может винить в этом Демина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма прокомментировал скандал вокруг своих фото с отдыха. Танцор снялся на пляже солнечного Майами в образе спасателя Малибу, объявив благотворительный аукцион на помощь ВСУ. Интернет-пользователи рекомендовали хореографу сменить фотографию на более подходящую, а также интересовались, не собирается ли тот возвращаться в Украину.

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