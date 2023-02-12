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Влад Яма и Слава Демин публично поскандалили: хореограф заблокировал ведущего и его сына в соцсетях

Анна Кравчук
Люди
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Влад Яма и Слава Демин публично поскандалили: хореограф заблокировал ведущего и его сына в соцсетях

Между известным украинским хореографом Владом Ямой и популярным ведущим Славой Деминым пробежала черная кошка. Танцор заблокировал шоумена и даже его 12-летнего сына в Instagram, а также не отвечает на сообщения Демина в Telegram. 

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Более того, Яма публично унизил ведущего, заявив, что не знает такого человека, хотя ранее давал ему интервью. Демин прокомментировал конфликтую ситуацию в новом выпуске своей YouTube-программы "Слава ПРО". 

Демин заметил, что хореограф заблокировал его в соцсетях около месяца назад. После этого он решил написать Яме и выяснить причину такого поступка. Однако тот никак не отреагировал на сообщение ведущего, продолжив его игнорировать.

Влад Яма и Слава Демин публично поскандалили: хореограф заблокировал ведущего и его сына в соцсетях

"Я записал голосовое сообщение Владу для того, чтобы выяснить причины, но оно до сих пор не прослушано. Я уже и забыл об этом, как мне о Владе напомнила одна подписчица. Дело в том, что Яма выложил у себя какой-то пост, под каким у него спросили, за что он меня заблокировал. Ответ меня еще больше удивил. На этот комментарий Влад Яма ответил очень просто: "А кто это?" То есть обида Ямы настолько велика и для меня все еще непонятна... Но знаете, что удивительно: легче обижаться и обижать меня, чем прослушать мое сообщение, ответить и разобраться со всеми вопросами, но, на это, наверняка, способны не все. Так должны поступать все взрослые и мудрые люди – общаться и обсуждать все вопросы", – прокомментировал Демин.

Влад Яма и Слава Демин публично поскандалили: хореограф заблокировал ведущего и его сына в соцсетях

Предполагается, что причиной обид со стороны танцора стало его интервью ведущему, в котором поднялась тема проживания Ямы в США во время полномасштабной войны. После этого на танцора обрушился шквал хейта. Вероятно, он может винить в этом Демина. 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма прокомментировал скандал вокруг своих фото с отдыха. Танцор снялся на пляже солнечного Майами в образе спасателя Малибу, объявив благотворительный аукцион на помощь ВСУ. Интернет-пользователи рекомендовали хореографу сменить фотографию на более подходящую, а также интересовались, не собирается ли тот возвращаться в Украину.

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