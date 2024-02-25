Виталий Козловский показал серию фото с фронта и рассказал о своих переменах

Известный украинский певец Виталий Козловский, который летом 2023 года был мобилизован в Нацгвардию, а затем перевелся в ВСУ, подвел собственные итоги ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Артист-защитник почувствовал, как сильно изменился, а в качестве доказательства продемонстрировал подборку фото и видео с передовой.

На кадрах Козловский продемонстрировал свои новые реалии. В частности, блиндаж, в котором ему приходилось жить и обустраивать быт с собратьями, а также фото и видео с боевых заданий. Ими певец поделился на личной странице в Instagram.

"За 2 года полномасштабной произошло много изменений в жизни. Рандомные воспоминания. Спасибо всем Героям, благодаря которым мы сегодня можем называться украинской нацией! Героям Слава", – подписал подборку из своей галереи звездный боец.

На фото, сделанных во время службы, Козловский позирует с другими военными в полевых условиях. Вместе они, например, готовили себе еду на костре.

Показал Козловский, как мы уже отмечали, и блиндаж, который на время стал для него новым домом.

"Новая жизнь, новые реалии. Это мое место. Здесь я сплю", – произнес за кадром исполнитель, проводя экскурсию по подземному "дому" воинов.

На другом видео певец-воин зафиксировал свой ужин – консервированные ананасы прямо из банки. К скромной трапезе присоединились мухи, которых тоже показал Козловский.

В блиндаже певец также сделал фото боевой гранаты, которым решил поделиться с фанами.

Многие фотографии были сделаны во время дороги на боевые задания. На одном из них пикап военных погряз в грязи.

Также артист запечатлел момент своего пребывания в танке.

На одном из видео Козловский поет для военных. Очевидно, во время службы он поднимал боевых дух товарищей песнями.

На лице певца считываются заметные перемены. За время пребывания на передовой он стал более уставшим и истощенным, как и все украинские защитники, какими бы несокрушимыми они ни были. На одном из видео Козловский без звука, только губами, говорит: "Я за*бался".

Как писал OBOZ.UA, воюющие артисты и жены военных во вторую годовщину полномасштабного вторжения рассказали о своих непростых двух годах великой войны. Мы пообщались с Дмитрием Дикусаром, Маричкой Падалко и другими. Что они рассказали – узнайте в материале.

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