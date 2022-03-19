Виталий Кличко трогательно поздравил с днем рождения Лину Костенко: вы напишете о нашей победе

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Мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил украинскую поэтессу Лину Костенко с 92-летием. Политик выразил надежду, что Лина Васильевна скоро сможет написать строки о победе украинского народа над российскими захватчиками.

Также бывший боксер процитировал отрывок из "Берестечка" о независимости и героизме граждан Украины. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале киевского городского головы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Друзья! Сегодня День рождения у человека, который, без преувеличения, является символом достоинства, несгибаемости и свободолюбия украинского народа. 92-летие отмечает Лина Васильевна Костенко", – начал политик.

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Он подчеркнул, что поэтесса на протяжении всей жизни отстаивала и продолжает отстаивать независимость украинских граждан, их жажду к справедливости и свободе.

"Всю свою жизнь Лина Васильевна борется за Украину, за ее свободу и принципы. А сегодня ее стихи – это тоже оружие. Вдохновляющее наших защитников, вдохновляющее и поддерживающее всех украинцев", – говорится в сообщении.

Политик процитировал строки деятельницы искусства, которые, безусловно, характеризуют героизм украинских воинов и борьбу с оккупантами за целостность и мир в Украине.

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те", – говорится в строках романа "Берестечко" Лины Костенко.

В конце Виталий Кличко поблагодарил поэтессу, а также выразил надежду прочесть ее строки по поводу будущей неизбежной победы Украины.

"Спасибо, Лина Васильевна за Ваш характер и Вашу волю! Счастлив быть знакомым лично. Уверен, вскоре Вы напишете о нашей победе! Слава Украине!" – закончил мэр столицы.

Как сообщил OBOZREVATEL, поэтессе, чьи произведения навсегда запечатлелись в памяти украинцев, исполнилось 92 года. Посмотреть, как писательница выглядела в молодости, можно здесь.

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