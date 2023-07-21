Вино, мороженое и не только: как Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды готовятся к выступлениям

Популярным певицам несладко в мировых турах. Им приходится кататься в десятки городов, адаптируясь к изменениям часовых поясов. Параллельно красавицы успевают проводить репетиции и делать beauty-процедуры. Как после этого им удается заряжать зрителей мощной энергетикой?

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Есть тайные ритуалы, помогающие знаменитостям выдерживать насыщенные графики. Кому-то подходит массажное кресло, а кому-то – любимые вкусности. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Бритни Спирс

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс во время гастролей терпеть не может привыкание к новым гостиницам. Как только начинает чувствовать комфорт в одной – нужно собирать вещи и уезжать к следующей. Чтобы это не так злило, знаменитость перед выступлениями занимается йогой. Это помогает увеличить количество внутренней энергии, улучшить настроение и качество сна после выхода на сцену.

2. Бейонсе

Американская исполнительница в стиле R&B Бейонсе перед выступлениями проговаривает молитву с каждым участником ее команды. Дальше сидит в массажном кресле, пока ей делают прическу и макияж. После концертов певица пьет смузи с белковой пудрой, ягодами, шпинатом и кокосовым молоком.

3. Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага во время гастролей следит за тем, что ест. Обязательными в рационе являются овощные чипсы, тофу, кусок индейки, хумус и кокосовая вода. Непосредственно перед выступлениями артистка не отказывает себе в бокале белого вина. Это помогает ей быть более расслабленной и чувственной на сцене.

4. Пинк

Американская певица, автор песен и актриса Пинк перед выступлениями выпивает смузи с кокосовой водой, авокадо, черникой и маслом из семян льна. Также она не ленится много тренироваться: "Мои концерты требуют физической отдачи, поэтому во время тура я тренируюсь 5 раз в неделю. Непосредственно перед шоу – час кардио и йоги с танцовщиками".

5. Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт во время мирового тура ест здоровую пищу, но иногда не отказывает себе в мороженом, картофеле фри и в бургерах. Чтобы после этих вредных соблазнов совесть была чиста, звезда перед выступлениями ходит в фитнес-клубы.

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