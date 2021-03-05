Виктория Бекхэм показала идеальное летнее платье из своей коллекции. Видео

46-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала, по ее мнению, идеальное платье на лето 2021.

Знаменитость позировала в нем на камеру перед зеркалом. Соответствующий ролик она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Бекхэм предстала перед пользователями сети в летнем длинном платье свободного кроя, которое имеет насыщенный зеленый цвет. Отметим, что легкий наряд из собственной коллекции звезды.

Кроме того, свой образ певица дополнила бежевыми босоножками на каблуке, а также она распустила волосы.

Фанаты Бекхэм оценили ее платье и засыпали знаменитость комплиментами.

"Этот наряд восхитителен", "Божественно! Вы выглядите потрясающе!", "Великолепная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Виктория Бекхэм – британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен. В настоящее время Виктория работает в индустрии моды – выпускает одежду из денима, сумки, коллекции платьев и солнечных очков. Она выпустила свою собственную линию аромата Intimately Beckham.

Зимой 2009 года Виктория представила миру коллекцию из 10 платьев Victoria Beckham Collection. Коллекция получила высокое одобрение критиков и продается в престижных магазинах.

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