Виктор Павлик трогательно вспомнил покойного сына в сети

Марина Погорилко
Марина Погорилко
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Виктор Павлик вспомнил покойного сына

Украинский певец Виктор Павлик трогательно вспомнил покойного сына, опубликовав его фото.

"Ангел, Павел Павлик", написал он рядом со снимком в Facebook. При этом певец поделился чувствительным стихотворением поэтессы Светланы Бояркевич, которое она посвятила памяти Павла.

Напомним, Павел Павлик умер 7 августа 2020 года в возрасте 21 года. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника). Последние дни 21-летний сын украинского певца провел в хосписе в Одессе.

Певец вспомнил в сети покойного сына
Виктор Павлик поделился стихом, посвященным памяти его сына
Светлана Бояркевич посвятила стихотворение памяти Павла

Снимки с похорон Павла показала его крестная мать – украинская певица Анжелика Рудницкая. Она отметила, что парень был светлым и добрым человеком, и, вероятно, просто не созданным для "современного жестокого мира".

О том, что младший сын Виктора Павлика серьезно болен, стало известно осенью 2018 года. Парень почти два года боролся с раком – его лечили в Израиле и Украине. Средства на дорогостоящую терапию собирали всей страной – в октябре 2018 года певец обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни сына.

По словам певца, сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах, потом у парня начали отказывать конечности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ожидает первенца, дала откровенное интервью о своей беременности. В частности, женщина рассказала, как сообщила мужу о своем положении, с какими трудностями столкнулась и что думает о домашних родах;

  • Беременная супруга украинского певца Виктора Павлика снялась в купальнике. Она опубликовала видео из загородного комплекса, где они отдыхают вместе с музыкантом.

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