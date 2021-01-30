Виктор Павлик трогательно вспомнил покойного сына в сети
Украинский певец Виктор Павлик трогательно вспомнил покойного сына, опубликовав его фото.
"Ангел, Павел Павлик", написал он рядом со снимком в Facebook. При этом певец поделился чувствительным стихотворением поэтессы Светланы Бояркевич, которое она посвятила памяти Павла.
Напомним, Павел Павлик умер 7 августа 2020 года в возрасте 21 года. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника). Последние дни 21-летний сын украинского певца провел в хосписе в Одессе.
Снимки с похорон Павла показала его крестная мать – украинская певица Анжелика Рудницкая. Она отметила, что парень был светлым и добрым человеком, и, вероятно, просто не созданным для "современного жестокого мира".
О том, что младший сын Виктора Павлика серьезно болен, стало известно осенью 2018 года. Парень почти два года боролся с раком – его лечили в Израиле и Украине. Средства на дорогостоящую терапию собирали всей страной – в октябре 2018 года певец обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни сына.
По словам певца, сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах, потом у парня начали отказывать конечности.
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