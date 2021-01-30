Роды дома, токсикоз и набранный вес: жена Виктора Павлика дала откровенное интервью о беременности

Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ожидает первенца от музыканта, дала откровенное интервью о своей беременности.

Как сообщила мужу о своем положении, с какими трудностями столкнулась и что думает о домашних родах, Репяхова рассказала OBOZREVATEL.

– Расскажите о своей беременности. Что вы почувствовали в первые секунды, узнав о том, что носите под сердцем ребенка?

– Осознание в первые секунды не пришло, поскольку я делала тест несколько раз, потом сдавала кровь, убеждалась. Даже когда шла на УЗИ, очень переживала, все ли в порядке, потому что первые сроки беременности самые опасные. Поэтому сказать, что в один момент я что-то осознала или почувствовала – нет, это было все очень постепенно. Сначала, конечно, это была радость, эйфория. Потом страх и понимание того, какая жизнь будет дальше, насколько все кардинально поменяется. Позже наступил токсикоз и радости, как таковой, уже не было. Говорят, что беременность – это не болезнь, однако в любом случае это стресс для организма женщины, особенно если она первая. На сегодня, когда уже прошла половина моей беременности, я максимально счастлива находиться в положении.

– Вы планировали беременность? Как-то готовились с супругом к пополнению в семье?

– Беременность мы планировали. В основном готовилась я: сдавала базовые анализы, которые делают все девушки в таких случаях. Ничего особенного мы не делали, забеременеть получилось достаточно быстро, спасибо Вселенной за это!

– Как вы сообщили радостную новость супругу Виктору Павлику?

– Каждый месяц в определенную дату я делала тест, поэтому это не стало для меня неожиданностью. Мужу сообщила СМС, никакие сюрпризы не устраивала, поскольку эта тема у нас часто обсуждалась. Мы этого ждали, предполагали даты, поэтому особого сюрприза бы все равно не было. Виктор Франкович тогда уехал на гастроли, но все равно понимал, что сегодня/завтра я должна ему сказать: да или нет. Поэтому было бы странно, если бы я неделю молчала, а потом сообщила. Он в любом случае спросил бы или догадался. А вот я племяннице и Виктор своим детям сделали сюрпризы. Дали записочку и момент, когда они узнали о моем состоянии, засняли на видео напамять.

– Когда раскроете секрет, кто у вас будет: мальчик или девочка? Или вы еще не знаете пол?

– Пол мы уже знаем, когда рассекретим на публику, еще не решили. Пока держим интригу. Я еще не определила, когда расскажу об этом в своем блоге.

– С какими трудностями вы столкнулись в первые месяцы беременности? Поменялись ли у вас предпочтения в еде? От чего отказались? Сколько килограмм уже набрали?

– Набрала пока что 1 кг. Я всегда весила 54 кг, сейчас же – 55. Во время токсикоза потеряла 2 кг. В первый триместр самой большой трудностью был токсикоз: рвота, головокружение, общая слабость, нежелание что-то делать и функционировать, не хотелось убирать, готовить кушать, выходить на улицу. Было желание только лежать и не шевелиться.

Сложно было скрывать от своей аудитории то, что я в положении. В первые же секунды, когда я узнала о беременности, горела желанием рассказать всем, но потом наступил такой момент, когда наоборот хотелось, чтобы никто не узнал. Сейчас же я рассказала своей аудитории о нашем будущем пополнении в семье и не жалею, потому что это замечательная поддержка, общение с единомышленниками.

Из предпочтений в еде: во время беременности перестала кушать рыбу, мясо не ела тоже определенный период. Стала больше употреблять фруктов, сладкое полюбила, но стараюсь себя в этом ограничивать, поскольку в этом деле можно разогнаться и не остановиться.

– Как протекает ваша беременность в целом? Верите ли вы в приметы?

– В приметы не верю – верю себе и собственным ощущениям, я только на это, в принципе, и ориентируюсь. В сглазы не верю, беременность протекает у меня отлично, все замечательно. Вещи заранее будут покупать малышу, волосы крашу, живу такой же жизнью, как и до сих пор: делаю маникюр, педикюр.

– Говорят, что отношения между супругами меняются после рождения ребенка, что появляются проблемы, ревность, нехватка времени на вторую половинку. Как вы считаете, это вас коснется?

– Мне бы хотелось, чтобы все было хорошо. Мы с мужем прошли очень много испытаний, у нас не только радость в жизни была. Поэтому любую последующую трудность мы также с ним пройдем, поскольку нам удавалось это сделать. Мы вместе уже 5 лет и хорошо друг друга знаем, ценим, любим и понимаем.

– Как вы готовитесь к появлению вашего первенца: ходите ли на курсы для беременных, читаете литературу?

– На курсы для беременных я еще не ходила, но в пакете заведения, где я стою на учете, предусмотрено это. Литературу для будущих мам я читала только до беременности, одну книгу купила. В эпоху интернета можно найти ответ на любой вопрос, поэтому как-то больше я узнаю на просторах интернета информацию.

– Сейчас в тренде рожать в домашних условиях. Ваше мнение по этому поводу? Хотели бы попробовать?

– Дома рожать я бы не хотела и не готова. Я доверяю врачам. Для меня очень важно, чтобы все-таки была реанимация (детская и взрослая), мне было бы спокойнее. Мое мнение по поводу родов дома: каждый сам решает, как ему лучше поступить, оценивать жизнь других я не хочу и не берусь. Каждый сам хозяин своей жизни.

– Будет ли Виктор присутствовать на родах?

– Виктор в любом случае будет рядом. Насчет присутствия во время родов я не знаю, но уверена, что он будет все время рядом.

– Вы уже думали, как будете совмещать материнство с карьерой? Или планируете сделать паузу?

– Материнство с карьерой буду легко совмещать, поскольку сейчас можно решать все дистанционно. Буду продолжать работать удаленно и при первой же возможности присутствовать. У меня есть мама, которая всегда может мне помочь, поэтому паузу точно не буду делать.

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