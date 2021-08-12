Виктор Павлик – о семейном бюджете: денег нет, чтобы купить дом. Видео

Украинский исполнитель Виктор Павлик признался, что каждый месяц на их семейный бюджет с молодой женой требуется немалая сумма денег. Основная статья расходов – аренда квартиры за 20 тысяч в месяц.

Именно по этой причине супруги пока не могут себе позволить купить собственный дом, о котором так мечтает артист. Подробнее об этом Павлик рассказал в программе "Слава+" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, за стоянку двух машин ежемесячно тоже приходится платить более 5 тысяч.

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"Мы платим за аренду жилья каждый месяц 20 тысяч гривен. Я считаю, что это не маленькая сумма. Денег нет, чтобы купить дом. Здесь много разных нюансов, поэтому мы пока думаем. Плюс, стоянка двух автомобилей мне каждый месяц обходится в 5200 гривен. Мотоцикл – 1000 гривен в месяц. Моя машина еще в кредите, Катин автомобиль мы уже полностью выкупили", – объяснил подробнее певец.

Коротко о знаменитости:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым", названный в честь одноименной известной песни турецкого певца Таркана. Всего на счету музыканта около 30 альбомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик признался, что маленький сын Михаил по характеру похож на него. Он такой же активный и крикливый, как его папа в детстве. О своем отцовстве, съемках в новом шоу и планах на летний отпуск певец рассказал в эксклюзивном интервью.