Виктор Павлик – о семейном бюджете: денег нет, чтобы купить дом. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Виктор Павлик со своей женой Екатериной

Украинский исполнитель Виктор Павлик признался, что каждый месяц на их семейный бюджет с молодой женой требуется немалая сумма денег. Основная статья расходов – аренда квартиры за 20 тысяч в месяц.

Именно по этой причине супруги пока не могут себе позволить купить собственный дом, о котором так мечтает артист. Подробнее об этом Павлик рассказал в программе "Слава+" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, за стоянку двух машин ежемесячно тоже приходится платить более 5 тысяч.

Виктор Павлик рассказал о семейном бюджете.
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Виктор Павлик дал честный ответ.

"Мы платим за аренду жилья каждый месяц 20 тысяч гривен. Я считаю, что это не маленькая сумма. Денег нет, чтобы купить дом. Здесь много разных нюансов, поэтому мы пока думаем. Плюс, стоянка двух автомобилей мне каждый месяц обходится в 5200 гривен. Мотоцикл – 1000 гривен в месяц. Моя машина еще в кредите, Катин автомобиль мы уже полностью выкупили", – объяснил подробнее певец.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном

Коротко о знаменитости:

  • Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

  • В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым", названный в честь одноименной известной песни турецкого певца Таркана. Всего на счету музыканта около 30 альбомов.

Виктор Павлик с молодой женой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик признался, что маленький сын Михаил по характеру похож на него. Он такой же активный и крикливый, как его папа в детстве. О своем отцовстве, съемках в новом шоу и планах на летний отпуск певец рассказал в эксклюзивном интервью.

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