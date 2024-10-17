Виктор Бронюк вспомнил, как чуть не пронес травматический пистолет на встречу с президентом: тогда время было нестабильным

Украинский музыкант и лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк рассказал, как однажды чуть не пронес травматический пистолет на встречу с президентом. Артист вспомнил, что ему подарили оружие в 2013 году, однако инцидент произошел значительно позже, в каденцию Петра Порошенко.

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Об этом исполнитель рассказал в музыкальном подкасте "СучЦукрМуз". Знаменитость не отрицал слова ведущего о том, что событие случилось, когда через некоторое время после смерти Кузьмы Скрябина тогдашний глава государства пригласил артистов на публичную встречу.

"У меня есть зарегистрированное оружие. Если честно, я никогда не был поклонником оружия, но, возможно, в силу того, что были какие-то определенные ощущения или историческое образование дало знаки, в 2013 году мне подарили травматический пистолет. Тогда время было нестабильным, я бы не сказал, что оно сейчас стабильно, но у меня было разрешение и в сумке он со мной ездил", – поделился музыкант.

Виктор Бронюк рассказал, что тогда ему приходилось часто передвигаться в ночной период, поэтому держал рядом оружие для безопасности.

По словам исполнителя, когда он ехал на встречу с президентом, просто забыл, что имеет с собой травматический пистолет. Однако в момент прохождения металлодетектора, лидер группы "ТИК" сразу вынул оружие из сумки, чтобы не возникло проблем.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктор Бронюк рассказал о вражеских спецоперациях в соцсетях, проблемах мобилизации и артистах-перебежчиках.

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