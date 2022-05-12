Виктор Бронюк рассказал, как вывозил семью во время войны за границу

Украинский певец, солист группы "ТіК", Виктор Бронюк рассказал, что предусматривал вторжение РФ в Украину, поэтому у него был готов тревожный чемодан. По его словам, семья быстро собралась и отправилась в свой дом в Болгарии.

"Где-то за пять дней до войны я собрал свою семью на кухне, говорю: "детки, я рассказываю это не для того, чтобы испугать, а чтобы мы понимали, как действовать в такой ситуации". Сложили чемодан и уже почти два месяца их нет рядом", – поделился Бронюк в комментарии для программы "Сніданок з 1+1".

Певец, сильно обрадовавшийся недвижимости в другой стране, убедившись, что семья в безопасности, вступил в ряды Винницкой территориальной обороны.

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"Стали в строй, был записан в ряды территориальной обороны, а параллельно занимался и занимаюсь координацией гуманитарных грузов. Работы хватает, должны работать на всех фронтах, чтобы победа была быстрее", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Бронюк уверен, что все россияне несут коллективную ответственность за вооруженную агрессию РФ против Украины. В то же время, по его словам, ему не о чем говорить с оккупантами.